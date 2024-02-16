​«Локомотив» обыграл команду из Туркменистана

«Локомотив» ведёт подготовку ко второй части сезона. В пятницу команда Михаила Галактионова проводила товарищеский матч против «Алтын Асыр» из Туркменистана. «Железнодорожники» отпраздновали победу со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Тимур Сулейманов и Максим Глушенков.
Стоит отметить появление на поле Артёма Дзюбы - форвард только недавно восстановился и присоединился к команде.
Отметим, что первый официальный матч в 2024 году «Локомотив» проведёт 3 марта – против «Динамо». Прямо сейчас «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Протокол игры
|(1:0) Сулейманов Тимур13'
|(2:0) Глушенков Максим64'
Лантратов Илья•Ньямси Жерзино•Морозов Евгений•Баринов Дмитрий•Пиняев Сергей•Жемалетдинов Рифат•Митай Марио•Тикнизян Наир•Самошников Илья•Карпукас Артём•Сулейманов Тимур
Запасные: Миранчук Антон•Ненахов Максим•Хамулич Саид•Лукиных Евгений•Глушенков Максим•Погостнов Егор•Кузьмичёв Иван•Митров Тимофей•Раков Вадим•Щетинин Михаил•Дзюба Артём•Батраков Алексей•Сильянов Александр•Магкеев Станислав•Радиковский Дмитрий•Топинка Станислав•Сарвели Владислав•Рыбчинский Дмитрий•Худяков Даниил
16 февраля.
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