​«Локомотив» обыграл команду из Туркменистана

«Локомотив» ведёт подготовку ко второй части сезона. В пятницу команда Михаила Галактионова проводила товарищеский матч против «Алтын Асыр» из Туркменистана. «Железнодорожники» отпраздновали победу со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Тимур Сулейманов и Максим Глушенков.

Стоит отметить появление на поле Артёма Дзюбы - форвард только недавно восстановился и присоединился к команде.

Отметим, что первый официальный матч в 2024 году «Локомотив» проведёт 3 марта – против «Динамо». Прямо сейчас «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.