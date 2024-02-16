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Кругового исключили из заявки «Зенита» на сезон

16 Февраля 2024 • 17:49 Комментировать

Питерский «Зенит» исключил защитника Данила Кругового из заявки на текущий сезон, такая информация есть на сайте РПЛ. Отзаявили игрока 14 февраля, это минувшая среда.

Напомним, что ближайшие полгода Данил, если ничего не изменится, проведёт в дубле «Зенита» - «Зените-2», что выступает во Второй лиге. А летом Круговой перейдёт в московский ЦСКА, с которым он договорился о долгосрочном контракте на пять лет текущей зимой, после чего был «сослан» в дубль действующего чемпиона России.

В этом сезоне в основе «Зенита» Круговой появился на поле 18 раз и отметился двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Данил Круговой
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