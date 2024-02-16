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Деменко: «Не считаю, что ситуация с Промесом может испортить имидж «Спартака» эксклюзив

16 Февраля 2024 • 17:55 Комментировать

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

- Сегодня суд Амстердама объявил Промеса в международный розыск, но как пояснил известный адвокат Добровинский в СМИ, ему не грозит экстрадиция, потому что между Россией и Нидерландами нет соглашения об экстрадиции. Как оцениваете эту ситуацию?

- Мы не знаем, могут ли его выслать из Эмиратов, поскольку дело еще не завершено. Промесу надо понять, что либо придется пойти в тюрьму, либо надо делать российское гражданство. Думаю, что «Спартак» будет помогать своему игроку, чтобы не случилось экстрадиции в Нидерланды. Другое дело, что пошли аресты на недвижимость, что неприятно для Промеса. Он должен был просчитывать эти моменты. Ему теперь надо оставаться в России и продолжать играть за «Спартак».

- Говорит ли тот факт, что Промес не переписал ни на кого свою недвижимость о том, что он не ожидал таких санкций?

- Конечно, он не рассчитывал. Считаю, что ему надо было продумать этот вопрос и решить его в те сроки, пока не было решения суда. Он просто не ожидал, что все так может повернуться. Теперь он должен себя винить, что не успел это сделать.

- Мнение по ситуации с Промесом разделилось. Кто-то считает, что клуб должен расторгнуть с ним контракт, если вынесено обвинительное решение. А вы как считаете?

- Промес всегда хорошо относился к клубу и старался для «Спартака» максимально проявлять свои лидерские качества. Не считаю, что это дело может испортить имидж клуба. Если «Спартаку» нужен этот футболист, он должен думать об игроке. Мы видим, как в Европе относятся к нашим олимпийцам, как там в судах все делается. Ну как «Спартак» сейчас будет отказываться от хорошего футболиста, чтобы экстрадировать его в Нидерланды? Вряд ли. Наоборот, клуб будет защищать своего игрока и его интересы.

- Эта ситуация будет влиять на игру Промеса за «Спартак»?

- Неприятный осадок все равно остается, но поддержка со стороны клуба важна. Промесу остается только работать, отрабатывать контракт, и если он и в дальнейшем сможет помогать «Спартаку», то надо решить вопрос с получением гражданства России или другой страны, чтобы его не смогли экстрадировать.

- Есть мнение, что теперь Промесу надо будет обязательно перезаключать контракт со «Спартаком», а значит, он будет еще больше мотивирован проявить себя. Согласны?

- Да. Он должен понять, что клуб бьется за него не только по тому, что он на контракте, а еще и потому, что он всегда по-человечески относился к «Спартаку».

- А на результатах «Спартака» может сказаться дело Промеса? Не сникнут ли игроки, что у одного из лидеров команды такие проблемы?

- Не думаю. Тут только дальнейшая жизнь Промеса на весах, а клуб живет своей жизнью. Осадок останется в любом случае. Но мы помним и ситуации у великих футболистов, например, у Марадоны. Все его поддерживали, люди молились на него. Мне кажется, было бы правильно, чтобы Промес сделал какое-то обращение к стране, клубу и что-то сказал. Не должно быть тишины. Он должен высказаться, была ли это ошибка или еще что-то.

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- Если Промес подаст заявление на получение российского гражданства, не возникнет ли препятствий в связи с этим делом?

- Все возможно. Надо смотреть, какие аргументы представят адвокаты в пользу игрока.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Максим Деменко Квинси Промес ещё теги
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