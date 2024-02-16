​Капитан «Локомотива» Баринов отменил пенальти в матче

В пятницу в рамках подготовки ко второй части сезона «Локомотив» проводит матч против «Алтын Асыр». В начале второго тайма арбитр назначил пенальти в пользу московской команды после падения в штрафной площади соперника Дмитрия Баринова. Впрочем, капитан «железнодорожников» сказал судье, что нарушения не было, поэтому одиннадцатиметровый был отменён.

Следить за игрой между «Локомотивом» и «Алтын Асыр» можно на портале LiveResult, где проходит текстовая трансляция.

Добавим, что первый официальный матч в 2024 году «Локомотив» проведёт 3 марта – против «Динамо».