Игрок «Урала» Кики сравнил работу судей в России и Португалии

Футболист «Урала» Кики высказался об уровне судейства в Португалии и России.

Защитник отмечает, что разница между арбитрами в двух странах существует. Но для него это новый опыт, который будет полезен в будущем.

«Отличия в трактовке правил в том, насколько нам позволяют играть. В Португалии допускается больше борьбы, чем в России», - цитирует игрока издание Metaratings.

Добавим, что екатеринбургский клуб после 18 туров в чемпионате России располагается на 12-й позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 19 очков.

После возобновления турнира «Урал» отправится в гости к грозненскому «Азмату». Встреча состоится 2 марта и начнётся в 19:00 по московскому времени.