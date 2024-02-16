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​Дзюба снова играет за «Локомотив»

16 Февраля 2024 • 17:19 Комментировать
Локомотив Москва
2:0
Алтын Асыр
1 1.25 X 6.15 2 8.50
2-й тайм

Нападающий Артём Дзюба вернулся в строй «Локомотива». В пятницу 35-летний футболист вышел на замену в товарищеском матче против «Алтын Асыр».

Дзюба начал готовиться ко второй части сезона только на третьем сборе «Локомотива». Ранее футболист занимался индивидуально по медицинским показателям.

Следить за матчем между «Локомотивом» и «Алтын Асыр» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.  

Отметим, что «Локомотив» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба

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