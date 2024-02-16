​Дзюба снова играет за «Локомотив»

Нападающий Артём Дзюба вернулся в строй «Локомотива». В пятницу 35-летний футболист вышел на замену в товарищеском матче против «Алтын Асыр».

Дзюба начал готовиться ко второй части сезона только на третьем сборе «Локомотива». Ранее футболист занимался индивидуально по медицинским показателям.

Следить за матчем между «Локомотивом» и «Алтын Асыр» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Отметим, что «Локомотив» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на семь очков.