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Рыжиков заявил, что тренером быть сложнее, нежели игроком

16 Февраля 2024 • 17:11 Комментировать

Сергей Рыжиков, опытнейший в прошлом российский вратарь, а теперь член тренерского штаба Андрея Талалаева в «Химках» рассказал, что сложнее: быть игроком или быть тренером.

«Тренером. Работа 26 часов в сутки и восемь дней в неделю. У футболистов есть восстановление — но это ты делаешь скорее для себя. Больно тебе — сделал массаж, процедуры. А у тренера столько проблем… Сделать нормальный рабочий процесс, объяснить игрокам, чего ты хочешь от них. И у каждого свои проблемы», - делится экс-голкипер с порталом Sport24.

Напомним, что «Химки» с Рыжиковым в тренерском штабе очень близки к возвращению в РПЛ, из которой клуб вылетел по итогу прошлого сезона. У команды сейчас второе место таблицы и 36 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Рыжиков
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