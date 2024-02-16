Рыжиков заявил, что тренером быть сложнее, нежели игроком

Сергей Рыжиков, опытнейший в прошлом российский вратарь, а теперь член тренерского штаба Андрея Талалаева в «Химках» рассказал, что сложнее: быть игроком или быть тренером.

«Тренером. Работа 26 часов в сутки и восемь дней в неделю. У футболистов есть восстановление — но это ты делаешь скорее для себя. Больно тебе — сделал массаж, процедуры. А у тренера столько проблем… Сделать нормальный рабочий процесс, объяснить игрокам, чего ты хочешь от них. И у каждого свои проблемы», - делится экс-голкипер с порталом Sport24.

Напомним, что «Химки» с Рыжиковым в тренерском штабе очень близки к возвращению в РПЛ, из которой клуб вылетел по итогу прошлого сезона. У команды сейчас второе место таблицы и 36 очков.