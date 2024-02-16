​«Локомотив», возможно, потерял Сулейманова из-за травмы

В пятницу «Локомотив» проводит товарищеский матч против команды «Алтын Асыр» из Туркменистана. В концовке первого тайма в составе «железнодорожников» произошла перестановка – Дмитрий Радиковский заменил Тимура Сулейманова. За несколько минут до этого Сулейманов получал медицинскую помощь.

Возможно, Сулейманов угодил в лазарет «Локомотива» с травмой. Наверняка информация о состоянии нападающего появится уже в ближайшее время.

Следить за матчем между «Локомотивом» и «Алтын Асыр» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.