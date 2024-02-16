ЦСКА назвал состав на игру с «Родиной»

В пятницу ЦСКА проведёт первый товарищеский матч на заключительном зимнем подготовительном сборе. Соперником команды Владимира Федотова будет «Родина». «Армейцы» выйдут на футбольное поле с первых минут в таком составе:

Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Лукин, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Давила, Мусаев.

Стартовый свисток в матче между ЦСКА и «Родиной» прозвучит в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на LiveResult.

Отметим, что ЦСКА сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.