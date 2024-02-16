​«Локомотив» назвал состав на матч против «Алтын Асыр»

«Локомотив» продолжает готовиться ко второй части сезона. В пятницу команда Михаила Галактионова проведёт товарищеский матч против «Алтын Асыр» из Туркменистана. «Железнодорожники» начнут игру в таком составе:

Лантратов, Митай, Морозов, Ньямси, Самошников, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Тикнизян, Пиняев, Сулейманов.

Матч между «Локомотивом» и «Алтын Асыр» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что ближайший официальный матч «Локомотив» проведёт 3 марта – против «Динамо».