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Защитник «Урала» Кики признался, что его удивила холодная погода в России

16 Февраля 2024 • 15:11 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 19:00

Кики, футболист екатеринбургского «Урала», рассказал, как относится к климату в России.

«Я общался с людьми, которые играли здесь и у которых были друзья, выступавшие в России. Я слышал, что здесь холодно, но даже не представлял, что настолько. Летом ещё хорошо, а вот зимой очень-очень холодно», - цитирует португальского защитника издание Metaratings.ru.

Добавим, что Кики перебрался в «Урал» из «Визелы» в июле 2023 года на правах свободного агента. С тех пор он провёл за команду 13 матчей и отдал одну результативную передачу.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года. По оценке известного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 600 тысяч евро.


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