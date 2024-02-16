​Адвокат дал совет Промесу после его объявления в международный розыск

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал информацию о том, что футболит «Спартака» Квинси Промес был объявлен в международный розыск. Несколько дней назад Промес получил в Нидерландах шесть лет тюрьмы – его признали причастным к контрабанде наркотиков.

По словам Бушманова, объявление Промеса в международный розыск не означает, что футболиста сразу же экстрадируют из страны, с которой у Нидерландов есть соответствующее соглашение. Адвокат отметил, что на все процедуры требуется время.

В то же время Бушманов считает, что Промесу лучше в ближайшее время приехать в Россию.

«В настоящий момент нет никаких правовых оснований для его задержания в ОАЭ и ограничения свободы передвижения. Поэтому Квинси в любой момент вправе покинуть ОАЭ и вернуться в Россию, что рекомендую ему сделать в ближайшее время», - цитирует Бушманова Metaratings.

Промес не покинет «Спартак» в ОАЭ – игрок в международном розыске