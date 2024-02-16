Промес не покинет «Спартак» в ОАЭ – игрок в международном розыске

Квинси Промес был объявлен в международный розыск после того, как суд в Нидерландах приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за причастность к контрабанде наркотиков. Сторона Промеса сразу объявила о подаче апелляции.

Между тем, Промес не планирует покидать расположение «Спартака» на зимних сборах в ОАЭ. Нидерландский игрок будет продолжать готовиться ко второй части сезона с командой, сообщает Metaratings.

В 21 матче сезона 2023/2024 Квинси Промес забил восемь голов и отдал восемь голевых передач на партнёров.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт 2 марта – против «Зенита» на выезде.