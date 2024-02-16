Нападающий «Спартака» Промес объявлен в международный розыск

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск. Об этом сообщили «РИА Новости Спорт» в прокуратуре Амстердама.

Напомним, что на этой неделе суд Амстердама приговорил нападающего «красно-белых» к тюремному сроку на шесть лет за контрабанду наркотиков.

В настоящий момент Промес находится на зимнем тренировочном сборе «Спартака» в ОАЭ. Контракт нидерландца с московским клубом рассчитан до конца июня этого года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Квинси сыграл 17 матчей, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

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