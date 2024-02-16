Технический директор «УСМ Алжир» Тауфик Коричи дал комментарий по поводу перехода полузащитника Сидахмеда Айсауи в московский ЦСКА.

«Мы уже обо всем договорились с ЦСКА. Сейчас Айсауи проходит медосмотр для ЦСКА, если все будет хорошо, мы сразу заключим сделку», - рассказал технический директор в интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ожидается, что сумма сделки составит 140 тысяч евро. «УМС Алжир» получит 25 процентов от будущей перепродажи игрока.

После 18 туров чемпионата России «армейцы занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 баллов.