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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зе Турбо нашёл копию Моуринью в РПЛ

16 Февраля 2024 • 13:09 Комментировать

Форвард «Пари НН» Зе Турбо поделился мнением о главном тренере команды Сергее Юране. Он сравнил российского специалиста с португальцем Жозе Моуринью.

«Юран - русский Моуринью, они похожи характерами! Он строгий, но всегда пытается нам как-то помочь. Юран говорит все в лицо и ничего не боится, это я высоко ценю», - передает слова нападающего «РБ Спорт».

После 18 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата страны после зимнего перерыва подопечные Юрана встретятся с воронежским «Факелом».

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