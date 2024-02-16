Зе Турбо нашёл копию Моуринью в РПЛ

Форвард «Пари НН» Зе Турбо поделился мнением о главном тренере команды Сергее Юране. Он сравнил российского специалиста с португальцем Жозе Моуринью.

«Юран - русский Моуринью, они похожи характерами! Он строгий, но всегда пытается нам как-то помочь. Юран говорит все в лицо и ничего не боится, это я высоко ценю», - передает слова нападающего «РБ Спорт».

После 18 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата страны после зимнего перерыва подопечные Юрана встретятся с воронежским «Факелом».