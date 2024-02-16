Валуев: «Я против пива на стадионах, не должно быть алкоголя в спорте»

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал о своем отношении к продаже пива во время футбольных матчей.

«Я против пива на стадионах, не раз об этом говорил. Не должно быть алкоголя в спорте. Помню, как принимали закон. Большинство проголосовали за отмену пива на стадионах. А сейчас что, ситуация изменилась?» - передает слова Николая Sport24.

В настоящий момент чемпионат России по футболу находится на зимней паузе. После 18 проведенных туров первое место занимает «Краснодар». На второй строчке идет «Зенит», а на третьей – «Динамо». Турнир возобновится в начале марта.