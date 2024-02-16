Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев сменил команду. 25-летний футболист перешел в московское «Торпедо», об этом рапортует клубная пресс-служба «автозаводцев». Стороны заключили арендное соглашение до завершения нынешнего сезона с правом выкупа.

Тугарев является воспитанником академии столичного «Локомотива». Ряды «Ростова» полузащитник пополнил осенью 2020 года.

В первой половине нынешнего сезона Премьер-лиги Роман сыграл семь поединков и отметился одним забитым мячом. В Кубке страны хавбек поучаствовал в пяти встречах, отдав результативную передачу.