Ловчев - об Абаскале: «Пусть идёт работать проводником или грузчиком»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев критически высказался в адрес главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Пускай пойдет куда-нибудь проводником поработает или грузчиком. Нужен ли он российскому футболу? Есть закон - состав, который победил, не меняют. А Абаскаль, видимо, этого не знает», - передает слова эксперта Sport24.

После первой половины нынешнего сезона Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 баллов и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Народная команда» отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.