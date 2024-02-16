Нападающий «Пари НН» Зе Турбо хочет в «Зенит»

Форвард «Пари НН» Зе Турбо поведал о том, что хотел бы попробовать свои силы в петербургском «Зените».

«Есть ли у меня мечта перейти в «Зенит»? Конечно, я мечтаю о самом высоком уровне. У меня есть потенциал, который я хочу развить. «Зенит» - хорошая возможность для прогресса», - передает слова нападающего «РБ Спорт».

В первой половине нынешнего сезона Зе Турбо сыграл 14 поединков за нижегородскую команду. Нападающий отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Пари НН» набрал 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице.