Кононов рассказал, кто позвал его в «Спартак»

Наставник московского «Торпедо» Олег Кононов в беседе с журналистами рассказал о своем приглашении в столичный «Спартак».

«Федун пригласил меня в «Спартак», это его инициатива. Я ему благодарен за этот шанс, терпение и веру, что я смогу работать в «Спартаке». Он давал работать, не вмешивался в процесс. Отличный руководитель», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кононов проработал в «Спартаке» около десяти месяцев. Под руководством этого наставника «народная команда» провела 36 поединков во всех турнирах и одержала всего 16 побед.