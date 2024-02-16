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Рыжиков: «Сыграем с грандами в ближайшее время, не переживайте»

16 Февраля 2024 • 11:25 Комментировать

Бывший вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков верит, что российские клуб в скором будущем вернутся в еврокубки.

«Еще сыграем с грандами, не переживайте. Я в это верю. В ближайшее время», - приводятся слова Рыжикова на страницах Sport24.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах совестным решением ФИФА и УЕФА.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 38 очков после 18 туров. На второй позиции находится петербургский «Зенит» (36), а топ-3 замыкает московское «Динамо» с 32 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Рыжиков
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