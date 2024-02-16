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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Окончательное решение Мбаппе, демарш Джикии и очищение «Зенита»: главные трансферы и слухи недели

16 Февраля 2024 • 11:06 Комментировать

Главные трансферные новости прошедшей недели

Половина февраля завершилась, близится уже очередной тур РПЛ, к которому команды активно готовятся. Очищает свои ряды «Зенита», чем-то подобным занимаются и «Спартак» с «Локомотивом». А в Европе опять громыхает Килиан Мбаппе. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» подбивает зарплатную ведомость

Солидная закупка на старте трансферного окна приводит к необходимому очищению на финише. Этим «Зенит» и занялся. Ещё в январе приобрели питерцы Артура, Нино, Педро и Ахметова, значительно расширив заявку. Теперь арендными соглашениями нужно разгрузить состав и зарплатную ведомость.

Первой «жертвой» пал Дмитрий Чистяков, уехавший в «Сочи» уже пару недель назад. Но трансфер по этому маршруту ожидаемо оказался не единственным. Повторил его судьбу Алексей Сутормин. 30-летний полузащитник тоже завершит этот сезон в «Сочи», выступать будет на правах аренды. Впервой половине сезона Сутормин провёл всего семь неполных матчей за «Зенит».

Но не только россияне попали под раздачу. Не задались в «Зените» дела и у Де Кейроса, которого чемпион России возвращает на родину. До конца 2024 года полузащитник будет играть за «Гремио». Аренда платная, более того, с правом выкупа после определённого количества сыгранных матчей. Если Ду Кейрос сможет доказать свою состоятельность, то «Гремио» выкупит его за шесть миллионов евро.

«Локомотив» расторг контракт с полузащитником

Даниил Куликов не потянул «новый» футбол «Локомотива». При Николиче опорный полузащитник смотрелся куда крепче, при Галактионове уже было много сложностей. В итоге решение логичное, но немного резкое. Воспитанник покидает «Локомотив» - 25-летний полузащитник расторг контракт с клубом и уже определился с новым пристанищем. Куликов теперь будет играть за «Родину» в Первой лиге. Всего за «Локомотив» Даниил отыграл 89 матчей, в этом сезоне лишь 297 минут за 7 игр.

Контракт Джикии и «Спартака»

И если с Куликовым всё свершилось быстро, то Джикия и «Спартак» намерены ещё не раз появиться в новостях. Георгий объявил, что если Абаскаль останется главным тренером «красно-белых», то нового контракта и не будет и он уйдёт летом 2024 года. Потом сам игрок и его агент пытались ситуацию сгладить, избежать прямых высказываний, но суть уже заброшена: Джикия не играет не только по футбольным причинам, продлевать контракт при Абаскале он не собирается. В РПЛ намечается новая трансферная сага, а пока давайте перейдём к самой нашумевшей.

Европейские чемпионаты

Решение Килиана Мбаппе

Главная трансферная сага последних лет близка к завершению. Точнее, одна часть уже точно завершилась. Килиан Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ», что не будет продлевать контракт и летом 2024 года станет свободным агентом. При этом, стороны умудрились договориться без «наказаний». Мбаппе откажется от годового бонуса (80 – 100 миллионов евро), чтобы не оказаться в глубоком резерве и слегка отбить трансферные потери.

Небольшую экономию «ПСЖ» себе обеспечил, однако одного из лучших футболистов мира уже точно потерял. Самое интересное, что не наблюдается большой активности со стороны Мадрида. Инсайдеры аккуратно сообщают, что предложение «Реала» точно будет (и будет хуже предыдущих), но никто не называет переезд в Испанию делом свершившимся. Где-то рядом фигурируют клубы АПЛ, главным из которых называют «Ливерпуль». Кажется, сам Килиан с решением не торопится и намерен потянуть «вторую серию» с выбором нового клуба ещё на пару месяцев.

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Реал Мадрид Локомотив Москва Спартак Москва Зенит ПСЖ Георгий Джикия Килиан Мбаппе ещё теги
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