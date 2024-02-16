Зе Турбо: «РПЛ входит в топ-6 лиг мира»

Легионер «Пари НН» Зе Турбо высказал мнение об уровне футбола в чемпионате России.

«РПЛ - лига, где много борьбы, игрокам важно иметь хорошую физическую форму. По этому параметру российский чемпионат входит в топ-5. Если говорить в общем, то ваш чемпионат входит в топ-6», - передает слова нападающего «РБ Спорт».

В первой половине сезона Зе Турбо провел 17 поединков во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

После 18 туров Российской премьер-лиги нижегородский коллектив набрал 24 балла и находится на девятой позиции в турнирной таблице.