Расторгнет ли «Спартак» контракт с Промесом из-за решения суда

В Нидерландах Квинси Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы, признав виновным по делу о контрабанде кокаина. Это может привести к расторжению контракта между футболистом и «Спартаком». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится своими мыслями по этому поводу.

«Спартак» был готов к такому решению, подписывая игрока

Когда Квинси Промес только возвращался в «Спартак», переходя из «Аякса», тема потенциального тюремного срока обсуждалась. Тогда, правда, речь шла только об инциденте с его родственником, который был ранен ножом. Тем не менее в «Спартаке» говорили, что контракт с футболистом может быть расторгнут, а амстердамский клуб даже будет возвращать определённую сумму.

Однако надо понимать, что переход Промеса осуществлялся буквально в другую эпоху. Тогда «Спартак» мечтал играть в Лиге чемпионов и не мог себе позволить иметь в составе футболиста, которому запрещено пребывание в большинстве стран Европы. Поэтому было понятно, зачем «красно-белые» перестраховывались. Однако в настоящее время «Спартак» не участвует ни в Лиге чемпионов, ни в других еврокубках. По этой причине риск задержания Промеса на каком-то выездном матче сейчас для клуба не актуален в принципе.

Будет ли «Спартак» расторгать контракт с Промесом?

Нет, если только клуб не вынудят. В клубе выбрали довольно однозначную позицию по вопросу Промеса. В «Спартаке» не считают аморальным держать на контракте футболиста с существующим бэкграундом. Можно говорить, что решение суда не вступило в силу, ведь впереди апелляция. Можно придерживаться позиции, что «недружественные» Нидерланды в своем суде вынесли политически мотивированное решение, правда, проблемы с законом у Промеса возникли, когда он ещё выступал на родине.

Так как «Спартак» не обращает внимания на сам существующий бэкграунд, то очевидно, что вопрос расторжения контракта с Промесом лежит исключительно в рабочей плоскости – то есть сможет он выполнять свои трудовые обязанности или нет. Пока нет еврокубков, не существует риска задержания игрока во время какого-то выездного матча. При этом «Спартак» вместе с представителями игрока нашли лазейку для возможности посещения нидерландцем ОАЭ. Явно футболист и в дальнейшем будет посещать только те страны, где будет чувствовать себя в безопасности.

В России же Промеса задерживать не будут. По крайней мере пока в этом не будет политической воли внутри России по какой-то причине. Если же Промес будет на свободе, то он сможет и дальше играть в футбол, а в этой ситуации «Спартаку» нет смысла расторгать контракт.

Долгие суды в Нидерландах на руку Промесу

Юридически решение по Промесу ещё не вступило в силу, это правда. Учитывая же, что в Европе судебные процессы идут долго, то апелляционная инстанция его дело рассмотрит не скоро. Это на руку и самому футболисту, и «Спартаку». Не стоит забывать, что завершение карьеры Промеса не за горами – всё же он не мальчик. При этом скорость с годами страдает заметнее всего, а именно она была и остаётся одной из главных сильных сторон футболиста. Таким образом, есть вероятность, что пока суд вынесет окончательное решение, Промес по естественным причинам уже не будет игроком «Спартака».

Так или иначе Промес – один из главных выгодоприобретателей того, что российские клубы не выступают в еврокубках. Пока эта ситуация будет продолжаться, он сможет спокойно выступать за «Спартак».

Суд вынес постановление об аресте Промеса – источник

Роман Андреев