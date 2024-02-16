Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Расторгнет ли «Спартак» контракт с Промесом из-за решения суда

16 Февраля 2024 • 09:44 Комментировать

В Нидерландах Квинси Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы, признав виновным по делу о контрабанде кокаина. Это может привести к расторжению контракта между футболистом и «Спартаком». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится своими мыслями по этому поводу.

«Спартак» был готов к такому решению, подписывая игрока

Когда Квинси Промес только возвращался в «Спартак», переходя из «Аякса», тема потенциального тюремного срока обсуждалась. Тогда, правда, речь шла только об инциденте с его родственником, который был ранен ножом. Тем не менее в «Спартаке» говорили, что контракт с футболистом может быть расторгнут, а амстердамский клуб даже будет возвращать определённую сумму.

Однако надо понимать, что переход Промеса осуществлялся буквально в другую эпоху. Тогда «Спартак» мечтал играть в Лиге чемпионов и не мог себе позволить иметь в составе футболиста, которому запрещено пребывание в большинстве стран Европы. Поэтому было понятно, зачем «красно-белые» перестраховывались. Однако в настоящее время «Спартак» не участвует ни в Лиге чемпионов, ни в других еврокубках. По этой причине риск задержания Промеса на каком-то выездном матче сейчас для клуба не актуален в принципе.

Будет ли «Спартак» расторгать контракт с Промесом?

Нет, если только клуб не вынудят. В клубе выбрали довольно однозначную позицию по вопросу Промеса. В «Спартаке» не считают аморальным держать на контракте футболиста с существующим бэкграундом. Можно говорить, что решение суда не вступило в силу, ведь впереди апелляция. Можно придерживаться позиции, что «недружественные» Нидерланды в своем суде вынесли политически мотивированное решение, правда, проблемы с законом у Промеса возникли, когда он ещё выступал на родине.

Так как «Спартак» не обращает внимания на сам существующий бэкграунд, то очевидно, что вопрос расторжения контракта с Промесом лежит исключительно в рабочей плоскости – то есть сможет он выполнять свои трудовые обязанности или нет. Пока нет еврокубков, не существует риска задержания игрока во время какого-то выездного матча. При этом «Спартак» вместе с представителями игрока нашли лазейку для возможности посещения нидерландцем ОАЭ. Явно футболист и в дальнейшем будет посещать только те страны, где будет чувствовать себя в безопасности.

В России же Промеса задерживать не будут. По крайней мере пока в этом не будет политической воли внутри России по какой-то причине. Если же Промес будет на свободе, то он сможет и дальше играть в футбол, а в этой ситуации «Спартаку» нет смысла расторгать контракт.

Долгие суды в Нидерландах на руку Промесу

Юридически решение по Промесу ещё не вступило в силу, это правда. Учитывая же, что в Европе судебные процессы идут долго, то апелляционная инстанция его дело рассмотрит не скоро. Это на руку и самому футболисту, и «Спартаку». Не стоит забывать, что завершение карьеры Промеса не за горами – всё же он не мальчик. При этом скорость с годами страдает заметнее всего, а именно она была и остаётся одной из главных сильных сторон футболиста. Таким образом, есть вероятность, что пока суд вынесет окончательное решение, Промес по естественным причинам уже не будет игроком «Спартака».

Так или иначе Промес – один из главных выгодоприобретателей того, что российские клубы не выступают в еврокубках. Пока эта ситуация будет продолжаться, он сможет спокойно выступать за «Спартак».

Суд вынес постановление об аресте Промеса – источник

Осуждённым нужно запретить играть в РПЛ – Селюк

Роман Андреев


Что делать «Спартаку» с Промесом
Пересмотреть условия контракта Игнорировать решение суда Разорвать контракт
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Квинси Промес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе ​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала» ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля «Барселона» выбирает замену Хави из трёх тренеров - Клопп и Гвардиола отсеяны Экс-игрок «Ливерпуля» назвал главный недостаток Хаби Алонсо
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и бросил его фанатам
Спортивные новости
СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Февраля
09:33 · Россия. Премьер-лига
В «Истиклоле» не подтвердили назначение Кержакова
09:27 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» заинтересовался нападающим из Мавритании
09:17 · Россия. Премьер-лига
Адвокат: «Промеса могут арестовать в ОАЭ и экстрадировать»
08:20 · Россия. Премьер-лига
Овечкин назвал своего любимого футболиста - это не Роналду
04:38 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв поддерживает возможное подписание Долгова
03:12 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко проиграл суд известному изданию
15 Февраля
23:30 · Россия. Премьер-лига
​Дарвин: «Не исключаю, что проблемы Промеса связаны с тем, что играет в России»
22:41 · Россия. Премьер-лига
Экс-хавбек «Локомотива» Тарасов в пятый раз стал отцом
22:32 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Если Акинфеев захочет, то продлит контракт с ЦСКА»
22:22 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Надо посмотреть, подойдёт ли Долгов ЦСКА
22:05 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Уголовное дело Промеса — удар по имиджу «Спартака»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Бородюк назвал имя величайшего тренера
21:34 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Я бы оценил профессионализм Федуна на отлично»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов заявил, что Божовичу пора возглавить «Спартак»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Думаю, что Промес заслужил новый контракт со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем