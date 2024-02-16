В «Истиклоле» не подтвердили назначение Кержакова

Рустам Хакимов, пресс-атташе «Истиклола», отреагировал на новость о возможном назначении российского специалиста Александра Кержакова на пост главного тренера команды.

«Мы не можем подтвердить эту информацию. Не ведем переговоры с Кержаковым. В ближайшие дни мы объявим имя нового главного тренера», - передает слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Ранее пресс-служба клуба объявила, что «Истиклол» не планирует продлевать трудовое соглашение с Игорем Черевченко.

Последним местом работы Кержакова был сербский «Спартака» (Суботица). До этого он тренировал «Кармиотиссу», «Пари НН», «Томь» и юношескую сборную России.