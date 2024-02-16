«Локомотив» заинтересовался нападающим из Мавритании

Форвард Бейятт Леквейри, выступающий за мавританский клуб «Дуанес», может оказаться в Российской премьер-лиге.

Как сообщает в социальных сетях Dalilou Foot, в подписании 18-летнего нападающего заинтересован московский «Локомотив». «Железнодорожники» следят за выступлениями потенциального новичка. Помимо «Локомотива» в услугах Леквейри заинтересованы «Реймс», «Янг Бойз» и АИК.

После 18 туров чемпионата России московский коллектив находится на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.