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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» заинтересовался нападающим из Мавритании

16 Февраля 2024 • 09:27 Комментировать

Форвард Бейятт Леквейри, выступающий за мавританский клуб «Дуанес», может оказаться в Российской премьер-лиге.

Как сообщает в социальных сетях Dalilou Foot, в подписании 18-летнего нападающего заинтересован московский «Локомотив». «Железнодорожники» следят за выступлениями потенциального новичка. Помимо «Локомотива» в услугах Леквейри заинтересованы «Реймс», «Янг Бойз» и АИК.

После 18 туров чемпионата России московский коллектив находится на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.

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