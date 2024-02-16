Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адвокат: «Промеса могут арестовать в ОАЭ и экстрадировать»

16 Февраля 2024 • 09:17 Комментировать

Адвокат из Нидерландов Эрик Томас высказался о тюремном сроке нападающего «Спартака» Квинси Промеса. 32-летнего футболиста приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

По словам адвоката, Промеса могут экстрадировать из ОАЭ, где он сейчас проходит сборы с «народной командой».

«Промеса могут арестовать, экстрадировать, после чего суд заберёт у него паспорт и обяжет не покидать город. Тогда ему будет сложно вернуться в Россию и продолжить играть в футбол», - передает слова Эрика «РБ Спорт».

Срок действующего контракта Квинси с «красно-белыми» истекает по завершении нынешнего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес Эрик Томас ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе ​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала» ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля «Барселона» выбирает замену Хави из трёх тренеров - Клопп и Гвардиола отсеяны Экс-игрок «Ливерпуля» назвал главный недостаток Хаби Алонсо
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и бросил его фанатам
Спортивные новости
СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Февраля
09:33 · Россия. Премьер-лига
В «Истиклоле» не подтвердили назначение Кержакова
09:27 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» заинтересовался нападающим из Мавритании
09:17 · Россия. Премьер-лига
Адвокат: «Промеса могут арестовать в ОАЭ и экстрадировать»
08:20 · Россия. Премьер-лига
Овечкин назвал своего любимого футболиста - это не Роналду
04:38 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв поддерживает возможное подписание Долгова
03:12 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко проиграл суд известному изданию
15 Февраля
23:30 · Россия. Премьер-лига
​Дарвин: «Не исключаю, что проблемы Промеса связаны с тем, что играет в России»
22:41 · Россия. Премьер-лига
Экс-хавбек «Локомотива» Тарасов в пятый раз стал отцом
22:32 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Если Акинфеев захочет, то продлит контракт с ЦСКА»
22:22 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Надо посмотреть, подойдёт ли Долгов ЦСКА
22:05 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Уголовное дело Промеса — удар по имиджу «Спартака»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Бородюк назвал имя величайшего тренера
21:34 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Я бы оценил профессионализм Федуна на отлично»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов заявил, что Божовичу пора возглавить «Спартак»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Думаю, что Промес заслужил новый контракт со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем