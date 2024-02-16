Адвокат: «Промеса могут арестовать в ОАЭ и экстрадировать»

Адвокат из Нидерландов Эрик Томас высказался о тюремном сроке нападающего «Спартака» Квинси Промеса. 32-летнего футболиста приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

По словам адвоката, Промеса могут экстрадировать из ОАЭ, где он сейчас проходит сборы с «народной командой».

«Промеса могут арестовать, экстрадировать, после чего суд заберёт у него паспорт и обяжет не покидать город. Тогда ему будет сложно вернуться в Россию и продолжить играть в футбол», - передает слова Эрика «РБ Спорт».

Срок действующего контракта Квинси с «красно-белыми» истекает по завершении нынешнего сезона.