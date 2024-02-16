Овечкин назвал своего любимого футболиста - это не Роналду

Звездный российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в НХЛ за клуб «Вашингтон», назвал своего любимого футболиста.

«Это Лео Месси. Я фанат «Динамо» и «Барселоны». Жалко, что он уехал из Каталонии, но все равно Месси для меня - лучший футболист всех времен», - передает слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что с лета прошлого года Месси выступает за американский клуб «Интер Майами». Трудовое соглашение 36-летнего аргентинского форварда рассчитано до конца 2025 года. В Европе Лионель известен по выступлениям за каталонскую «Барселону» и французский «ПСЖ».