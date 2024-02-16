Пономарёв поддерживает возможное подписание Долгова

Ветеран советской сборной и московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал последние новости из стана «армейского» клуба, согласно которым, в московский клуб может перейти Александр Долгов, ныне выступающий за воронежский «Факел». Пономарев считает, что ЦСКА нужен быстрый нападающий именно сейчас.

- Пока надо посмотреть хорошо, подойдет ли он команде или нет. Посмотрим, как он умеет играть. Самое главное, чтобы это был скоростной нападающий. Потому что у нас скоростных форвардов нет, - цитирует слова Пономарева Rusfootball.info.

Напомним, что российский чемпионат возобновится в первый день весны, позади восемнадцать туров.