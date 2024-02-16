​Червиченко проиграл суд известному изданию

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко проиграл судебное заседанию по делу, в котором он пытался обвинить экс-тренера команды Андрея Чернышова, а также издание «Спорт-Экспресс», в публикации порочащих его честь и репутацию сведений.

В одном из материалов издания Чернышов заявил корреспонденту, что он предложил Вагнера Лава Червиченко за два миллиона. В это же время Червиченко, по словам Чернышова, позвонил Леониду Федуну и сказал: «Есть игрок за три с половиной».

Однако Арбитражный суд Москвы в этой истории встал на сторону Чернышова и упомянутого издания, в решении подчеркивается, что в словах Чернышова и в их последующем изложении на страницах издания не содержится сведений, которые могли бы опорочить чью-либо честь и репутацию. Об этом сообщает Vprognoze.ru.