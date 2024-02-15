​Дарвин: «Не исключаю, что проблемы Промеса связаны с тем, что играет в России»

Бывший вратарский наставник московского «Спартака» Юрий Дарвин уверен в том, что проблемы Куински Промеса на родине в Нидерландах могут иметь политический подтекст из-за того, что игрок не только играет в России, но и всячески нахваливает нашу страну. По мнению Дарвина, на фоне всех дезинформаций и «фейков», которые льются в сторону России, это совсем не удивительно.

- Почему все это столько лет длится? Почему сначала ничего не всплывало? Тут можно подумать, что это и потому, что он играет в России, а мы же видим какие они там, на Западе, на нас потоки грязи выливают, все эти фейки и так далее. Лишь бы насолить и нагадить, - цитирует Дарвина Rusfootball.info.

Напомним, что российский чемпионат возобновится в первый день марта.