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Экс-хавбек «Локомотива» Тарасов в пятый раз стал отцом

15 Февраля 2024 • 22:41 Комментировать

Дмитрий Тарасов, бывший полузащитник «Москвы» и столичного «Локомотива» стал отцом в пятый, юбилейный раз. Об этом сам экс-хавбек сообщил в своей социальной сети.

«Настя, ты просто героиня моя. Спасибо тебе за все», - написал Тарасов, адресовав строки своей жене.

У Тарасова родился сын, в его семье уже воспитываются две дочери и сын. Женат Тарасов, напомним, на известной модели Анастасии Костенко, это его третий брак. Также у Дмитрия есть дочь от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Напомним, что карьеру профессионального игрока Тарасов завершил в 2021 году, последним клубом экс-игрока национальной сборной России и «Локо» был московский «Велес».

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Дмитрий Тарасов
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