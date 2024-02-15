Хомуха: «Если Акинфеев захочет, то продлит контракт с ЦСКА»

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился комментарием о будущем голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Продлит Акинфеев контракт с ЦСКА или нет, будет зависеть от состояния здоровья Игоря. Также от желания самого Акинфеева будет многое зависеть, если он захочет, то продлит контракт», — приводит слова Хомухи Legalbet.

Как считает эксперт, сейчас Акинфеев является единственным футболистом ЦСКА, которому нет альтернативы. По мнению тренера, после ухода Акинфеева «армейцы» сделают ставку на Илью Помазуна.

В этом сезоне Акинфеев принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых пропустил 20 мячей и четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.