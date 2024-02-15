Пономарёв: Надо посмотреть, подойдёт ли Долгов ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе бывшего нападающего воронежского «Факела» Александра Долгова в стан «армейцев».

«Пока надо посмотреть хорошо, подойдет ли он команде или нет. Посмотрим, как он умеет играть. Самое главное, чтобы это был скоростной нападающий. Потому что у нас скоростных форвардов нет», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Эксперт считает, что не стоит смотреть на неубедительную статистику Долгова, ведь в ЦСКА у него будут совсем другие партнеры.

25-летний Долгов выступал за «Факел» с лета 2023 года, а в начале февраля клуб объявил об уходе футболиста.

В составе «Факела» Долгов провел 15 матчей и отметился одним забитым мячом.