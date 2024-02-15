Бородюк назвал имя величайшего тренера

Бывший наставник «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос, какого тренера он считает величайшим.

«В нашей истории было много выдающихся тренеров, но знаковым является один. Для меня самый великий и феноменальный тренер — Гавриил Дмитриевич Качалин», — заявил Бородюк Legalbet.

Как отметил эксперт, Качалин выигрывал Олимпийские игры и чемпионат Европы, что является наивысшим достижением.

За свою карьеру Качалин успел поработать в сборной СССР, «Локомотиве», «Пахтакоре» и «Динамо» Тбилиси.

Напомним, сборная СССР стала победителем Олимпиады в 1956 году, а спустя четыре года стала чемпионом Европы.