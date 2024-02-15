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Бородюк назвал имя величайшего тренера

15 Февраля 2024 • 21:40 Комментировать

Бывший наставник «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос, какого тренера он считает величайшим.

«В нашей истории было много выдающихся тренеров, но знаковым является один. Для меня самый великий и феноменальный тренер — Гавриил Дмитриевич Качалин», — заявил Бородюк Legalbet.

Как отметил эксперт, Качалин выигрывал Олимпийские игры и чемпионат Европы, что является наивысшим достижением.

За свою карьеру Качалин успел поработать в сборной СССР, «Локомотиве», «Пахтакоре» и «Динамо» Тбилиси.

Напомним, сборная СССР стала победителем Олимпиады в 1956 году, а спустя четыре года стала чемпионом Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Бородюк Гавриил Качалин
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