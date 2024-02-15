Нижегородский клуб РПЛ «Пари НН» в своём официальном телеграм-канале опубликовал мем с форвардом Килианом Мбаппе, который стал ещё ближе к уходу из «ПСЖ» по итогу сезона.

«На фоне последних новостей... Звучит, как план - из Пари Сен-Жермен в Пари НН. Готов к РЕАЛьным вызовам, Киллиан?», - гласит подпись к фотографии из одного известного интернет-мема.

Напомним, что контракт Мбаппе с парижским грандом подойдёт к концу в середине грядущего лета. Фабрицио Романо, The Athletic, а также некоторые иные источники писали, что француз окончательно решил покинуть «ПСЖ» и не продлевать контракт.