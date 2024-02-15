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Балахнин считает, что новички «Ростова» пока не дотягивают до уровня основы

15 Февраля 2024 • 20:45 Комментировать

Сергей Балахнин, бывший тренер «Ростова» и футбольный эксперт поделился впечатлением о новичках дончан, пополнивших клуб этой зимой.

«Из того, что я видел, лучшими на поле в составе «Ростова» были всё те же, кто уже были клубе. Щетинин хорошо выглядел. Но времени ещё достаточно, чтобы довести новичков до необходимых кондиций и ввести их в команду», - говорит Балахнин Legalbet.

Напомним, зимой состав «Ростова» пополнили несколько легионеров: защитники Умар Сако, Эяд Эль-Аскалани и форвард Роналдо.

Перед возобновлением РПЛ дончане занимают 10-е место турнирной таблицы с 21 набранным баллом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Балахнин
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