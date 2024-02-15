Лепёхин назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Во второй части сезона жду от «Зенита» победы в чемпионате. Да, сейчас петербуржцы на втором месте, и кто-то считает это проблемой. Я считаю, что в этом нет ничего страшного», — заявил Лепёхин порталу «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что считает «Зенит» главным претендентом на чемпионство, потому что «сине-бело-голубые» всегда были сильнее «Краснодара».

После 18 туров «Краснодар» имеет в своей копилке 38 набранных очков и возглавляет РПЛ. «Зенит» идет на второй строчке, отставая от лидера на два балла.

