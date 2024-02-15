Семёнов назвал Олега Иванова идеальным партнёром по команде

Андрей Семёнов, который вот уже 10 лет защищает цвета грозненского «Ахмата» в Премьер-лиге, назвал самого сильного партнёра по команде, с которым ему довелось сыграть. Это Олег Иванов, который также, как и Семёнов провёл немало времени в чеченском клубе.

«Выберу Олега Иванова. Его отличали какие-то кошачьи движения — ими он ловил соперников на замахах. Видение поля, последняя передача — нам не хватает такого хавбека в «Ахмате», - с ноткой грусти говорит Семёнов для Sport24.

Напомним, что сейчас Иванову 37 лет, Олег доигрывает в казанском «Рубине». В «Ахмате» Иванов провёл восемь лет карьеры – с 2012 по 2020 годы.