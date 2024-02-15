Пономарёв: «Не удивлюсь, если «Зенита» даже в тройке не будет»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от второй части текущего сезона чемпионата России.

Эксперт рассказал, что слышал о бунте бразильцев в «Зените», которые не хотят тренироваться, потому что устают.

«Зенит» сейчас покатится, скатится еще ниже! «Краснодар» останется на своем месте, но еще ЦСКА и «Динамо» подтянутся. Вообще нисколько не удивлюсь, если «Зенита» даже в тройке не будет», — приводит слова Пономарёва Legalbet.

После 18 туров «Краснодар» является лидером чемпионата России, набрав 38 очков. «Зенит» идет на второй позиции, имея в активе 36 очков. Тройку замыкает «Динамо» – на счету «бело-голубых» 32 балла.

Возобновление Российской премьер-лиги после зимней паузы состоится в начале марта.