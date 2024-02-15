Бывший футболист и известный блогер Евгений Савин в социальных сетях отреагировал на информацию о его розыске.

Владелец футбольного клуба «Красава» в социальных сетях опубликовал пост, который обыграл ситуацию и подписал: «Для всех, кто меня потерял - увидеть можно будет завтра, в 19:00 на стадионе «Тсирио».

Мощнейший матч с лидером турнирной таблицы под лозунгом: все или ничего.

Для сотрудников МВД вход свободный», — гласит запись под постом.

В последние годы Савин стал популярен благодаря своим интервью с бывшими и действующими футболистами. Телеграм-канал Baza сообщал, что МВД объявил Савина в розыск после интервью с украинскими футболистами.