Зазулин заявил, что «Зениту» нужен левый защитник

Экс-игрок «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением об игре защитника санкт-петербургского клуба Вячеслава Караваева на левом фланге обороны.

По мнению эксперта, Караваев может закрыть позицию левого защитника до конца чемпионата, но если что-то случится с Дугласом Сантосом, то потом будут сетовать на то, что никого не подписали.

«Поэтому для такого большого клуба как «Зенит» игрок все-таки нужен. Так что как минимум второй номер на позицию нужен», — цитирует Зазулина Legalbet .

В текущем сезоне Караваев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.