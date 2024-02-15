Семёнов назвал сильнейшего центрального защитника РПЛ

Андрей Семёнов, центдеф грозненского «Ахмата» назвал самого сильного на собственный взгляд коллегу по амплуа в рамках Российской премьер-лиги.

«Это Максим Осипенко, в «Ростове» и сборной он достойно выглядит», - говорит Семёнов порталу Sport24.

Напомним, что Осипенко довольно результативный защитник. В активе Максима в этом сезоне набралось семь (!) голов в 15 официальных матчах – и это 29-летний футболист ещё пропустил довольно продолжительный срок из-за травмы.

Ранее Семёнов назвал лучшего игрока РПЛ на данный момент – это представитель питерского «Зенита», играющий в Премьер-лиге не первый год.