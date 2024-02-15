Защитник московского «Спартака» Павел Маслов не перейдёт в сербскую команду в зимнее трансферное окно.

По информации Metaratings, 23-летний футболист решил не уходить в аренду в клуб из чемпионата Сербии. При этом сообщается, что Маслов продолжает искать варианты аренды.

В текущем сезоне Маслов принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Действующий контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до предстоящего лета. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Маслова составляет 600 тысяч евро.