Семёнов: «Талалаев публично за меня вступился после Евро-2020»

Андрей Семёнов вспомнил свой не самый лучший эпизод в карьере. На Евро-2020 в июне 2021 года сборная России играла первый матч турнира с командой Бельгии. Из-за индивидуальной ошибки Семёнова Ромелу Лукаку, форвард бельгийцев открыл счёт в начале встречи.

В итоге после матча на Семёнова обрушилась волна ненависти от российских болельщиков. Защитник вспомнил, как вернулся в «Ахмат» после паузы на Евро.

«В команде негатив забывается — остаются шутки, подколы. Отдам должное Андрею Викторовичу Талалаеву. Он один из первых, кто за меня публично вступился. После того Евро, честно говоря, в футбол особо играть не хотел, но Талалаев это увидел и прямо заставлял меня выходить на поле», - вспоминает Семёнов для Sport24.

Ранее Андрей назвал причину провала сборной России на чемпионате мира 2014 года. Тогда команда также не вышла из группы.