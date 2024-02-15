«Смолов является важной боевой единицей «Динамо» — Точилин

Российский тренер Александр Точилин поделился комментарием об игре нападающего «Динамо» Фёдора Смолова.

«В этом сезоне Смолов является важной боевой единицей «Динамо», но трудно понимать, что с ним будет в следующем. Поэтому в вопросе продления контракта со Смоловым будет решающим мнение главного тренера», — приводит слова Точилина Legalbet.

При этом тренер отметил, что от самого Смолова тоже будет зависеть то, сколько он еще сможет держать высокий уровень игры.

В текущей кампании 34-летний нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил пять мячей и стал автором четырех ассистов.

Действующее трудовое соглашение Смолова с «Динамо» рассчитано до предстоящего лета.