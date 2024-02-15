Лесовой может дебютировать в старте «Маккаби» в матче Лиги конференций

Вечером 15 февраля Даниил Лесовой, арендованный «Маккаби» из Хайфы у московского «Динамо», может сыграть за свой новый клуб в еврокубке – в матче Лиге конференций УЕФА. Об этом сообщает израильский портал Sport5.co.il.

По информации источника, главный тренер планирует предоставить арендованному у «Динамо» игроку место в стартовом составе. Напомним, что пока Лесовой провёл за «Маккаби» пока только один матч в рамках чемпионата Израиля.

В Лиге конференций вечером четверга «Маккаби» будет встречаться против «Гента» в Будапеште (из-за военной операции на территории Сектора Газа израильские команды играют не у себя в стране).