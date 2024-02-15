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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семёнов рассказал, что помешало сборной России выйти из группы на мундиале 2014 года

15 Февраля 2024 • 18:42 Комментировать

Почти 10 лет назад в Бразилии состоялся чемпионат мира по футболу. Сборная России под руководством Фабио Капелло отобралась на крупнейший в мире футбольный форум, но провалилась на групповом этапе и не смогла выйти из группы с двумя баллами.

Андрей Семёнов, тогдашний защитник сборной России, а ныне игрок «Ахмата», рассказал, почему так произошло.

«У нас была очень сильная команда, да и всё поколение. С Бельгией нам было тяжело, но мы стояли до последнего. А неудача с Кореей при очень тяжелых условиях, нелепый гол с Алжиром — стечение обстоятельств. Злой рок», - говорит Семёнов Sport24.

Напомним, что начался турнир для сборной России ничьей с Южной Кореей (1:1), во втором туре группового этапа было минимальное поражение от сборной Бельгии Марка Вильмотса, а в третьем туре была знаменитая ничья с Алжиром (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Семёнов
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