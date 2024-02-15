«Рубин» прервал серию поражений на сборах

Казанский «Рубин» на зимних сборах, наконец, победил. Вечером четверга дружина Рашида Рахимова встречалась с соперником из Южной Кореи, клубом «Канвон». Клубу из столицы Татарстана улыбнулась удача – «рубиновые» победили со счётом 2:0.

Победы «Рубину» удалось достичь благодаря голам албанского форварда Мирлинда Даку и российского полузащитника Александра Ломовицкого.

До игры с корейским клубом «рубиновые» проиграли в четырёх матчах подряд.

Напомним, что текущий сезон «Рубин» возобновит в рамках РПЛ 2 марта, так как из Кубка России команда вылетела. Сыграют казанцы против «Краснодара», лидера РПЛ в гостях.